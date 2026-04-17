2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。不可解な行動を目の当たりにしたら新年度が始まり、新しいメンバーにも慣れてきた頃でしょうか。こんなとき起こりがちなのは、「あれ、この人なんでこんな行動をするんだろう」という違和感かもしれ