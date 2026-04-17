俳優・柳楽優弥が、17日放送の『A-Studio＋』に出演する。最新作での共演者・松村北斗とのエピソードや、15歳の娘との関係、さらにアイドルへの憧れまで、多面的な素顔が明かされる。【写真】松村北斗との貴重エピソードを語った柳楽優弥3回目の出演となる柳楽は、これまでのシリアスな役柄の印象とは異なる一面を見せる。笑福亭鶴瓶に「ご飯に連れてってください」と頼んだ過去が紹介されるなど、人懐っこく甘え上手な性格が