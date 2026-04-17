“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が17日までに、自身のSNSを更新。ボディラインがあらわになった、ぴったり衣装姿を披露している。【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴がぴったり衣装三田は「髪もきれいになって打ち合わせいってきました〜！！あっという間に夏終わっちゃうんだろな」との文言とともに写真を投稿。ファンからは「めっちゃ似合ってる」「胸にも目がいっちゃいます」などといった感想が寄せられている。