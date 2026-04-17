辛いカレー、美味しいですよね。その日の気分や体調によって、カレーの辛さを自分で選べるお店も増えています。お笑い芸人であり、ラジオパーソナリティーとしても知られるオテンキののり氏が、ラジオの企画で訪れた「辛いカレーを出すお店」も、辛さの調整が可能だったそう。そこで新人ディレクターAくんが選んだのは、なんと辛さ3000倍カレー。この3000倍カレー体験、のり氏にとっては死んでも忘れられない体験になったようです