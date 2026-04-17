星野リゾートが展開する「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)は6月1日〜9月30日の期間、「絶景海上ビアガーデン」を開催する。碧い海の絶景に包まれる「絶景海上ビアガーデン」○360度を碧い海に囲まれた、海上に浮かぶ無垢な特等席ホテル隣接のビーチから遠浅の海を歩いた先に、彩り豊かな海上カウンター席が登場する。サンゴ礁が生み出す碧い海の絶景に囲まれ、まるで海の上を独り占めしているかのような浮遊感を味わえるのが特