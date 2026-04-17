久保建英、初のタイトル獲得なるか?（中編）いまや100人を超えると言われる"欧州組"。だが、主要国でリーグ戦、カップ戦のタイトルに手が届くのはほんのひと握りに過ぎない。久保建英は、25年前に中田英寿（当時ローマ）が切り開いた道を突き進むことができるか。【前編・久保建英、日本人初のスペインでのタイトル獲得なるか 「鬼門」で道を拓くパーソナリティとは】はこちら＞＞４月18日（現地時間）、レアル・ソシエダ（以