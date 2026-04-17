平成の30年間、天皇夫妻（現在の上皇夫妻）と皇太子夫妻（現在の天皇夫妻）の間には、確執が続いていた。菊のカーテンを1枚めくった内側では、ありふれた家庭問題が繰り広げられていたのだ。『平成の終焉』など天皇研究の著書が多数ある政治思想史研究者の原武史氏、『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』が5刷と大ヒットしている共同通信社の大木賢一氏の対談をお送りする。平成と令和の皇室を知り尽くした2人が、前編記事『上