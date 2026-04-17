巫女のノ・スルビが近況を伝えた。引き締まった体の秘密も明かしている。【写真】ノ・スルビの豊かすぎる胸部ノ・スルビは4月13日、自身のインスタグラムを更新し、複数の写真を投稿した。「私、フォトショップしていません」というコメントとともに公開された写真には、白のラッシュガード姿でプールサイドに座り、引き締まったスタイルを披露する様子が写っている。続けて「クリニックで二の腕の脂肪吸引をしましたが、あえて目