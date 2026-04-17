人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。今回は「やめてください」の英語表現を解説。この「やめてください」という一言は、「〇〇に触るのはやめてください」などと注意するときや、友達が口論になったときに「やめて！」と仲裁に入るときなど、状況に