数々の人気ドラマを手掛けた脚本家の内館牧子さんの「想い出を語る会」が4月5日に開かれた。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、その模様とともに内館さんの想い出を振り返ります。【写真】会場には内館さんが脚本を務めた作品の台本が展示された約2500本の花々と約500点の台本や直筆原稿が飾られた昨年12月、急性左心不全のため亡くなられた内館牧子さん（享年77）の「想い出を語る会」が4月5日、都内のホテルで行わ