2026年4月14日、東京都渋谷区の新国立劇場で世界的な科学技術分野の研究者に贈られる「日本国際賞」の授賞式に出席された天皇皇后両陛下。【写真】雅子さまのフォーマルなホワイトコーデ全身姿を見る。ほか愛子さまとのさりげない“リンク”コーデなども。天皇陛下は「それぞれの研究を通じて、人々の暮らしの安全と利便性の向上、また、医療や予防の発展に大きく貢献されてきたことに深く敬意を表します」とお言葉を述べた。