「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、連名で引退を表明した。インスタグラムで「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。そして「私たち「りくりゅう」は、たくさんの方々に支えていただきながら競技活動を続けてくることができました」とファン、家族、コーチ、スポンサーら