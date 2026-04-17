日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１７日、生放送された。この日は「ＳｎｏｗＭａｎ」の阿部亮平が金曜パーソナリティーとしてスタジオ出演。気象予報士の資格を持っており、天気コーナーも担当した。その中で１９日の日曜日は「最高気温２６度！６月中旬並みの気温になりそうです」と予報を伝え、「半袖で大丈夫そうですけど、水卜さんは衣替えの方はいかがですか？」と総合司会を務める