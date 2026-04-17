AIを核とした長期ビジョンを発表日産は4月14日、『モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に』を掲げる長期ビジョンを発表した。【画像】日産の長期ビジョン発表の模様と、公開された新型車両全19枚その中核には、AIを軸にした次世代車両『AIディファインドビークル（AIDV）』が据えられた。日産がAI化と電動化を主軸とした長期ビジョンを発表。 日産イヴァン・エスピノーサCEOは「今こそ、『Re:Nissan（2026