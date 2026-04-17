結婚か別れかの究極の選択を迫られるカップルたちに密着する、ABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月16日に放送された第7話のアフタートークでは、スタジオメンバーの愛情表現について話題が及んだ。そこで飛び出した藤本美貴のエピソードが、他の出演者を驚かせた。【映像】夫・庄司との結婚生活の様子出演者たちがパートナーに対して「好き」と言うタイミングに悩む中、藤本は「うちは寝起きで