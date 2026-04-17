ジャーナリストの青山和弘氏がABEMA的ニュースショーに出演した際に、政界における勉強会の裏側について語る場面があった。【映像】自民党の派閥や主なグループ（画像まとめ）自民党の武田良太元総務大臣が旧二階派のメンバーを中心に総合安全保障研究会と名付けた新たな政策グループを立ち上げた。初会合には衆参の国会議員22人が出席。今後は毎週木曜の昼に集まり、外交、防衛だけではなく、食糧やエネルギー、安全保障、国