お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、「顔が似てる」と言われる有名美女タレントに寄せた女装メイクを披露した。【映像】野田クリスタルがクールな黒髪美女に変身4月15日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一山内健司がMCを務め、大好評企画「イイ女になりたいねん」を実施。山内のほか、マヂカルラブリー 野田クリスタル、お見送り芸人しんいち、トン