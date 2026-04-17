今年も国内女子ツアーは激しい戦いが繰り広げられている。そんな彼女たちが、どのようなギアを使っているのか。クラブフィッターの吉川仁氏にポイントを解説してもらった。【佐久間朱莉のドライバー】『10K』から正反対の『LST』に！比べるとヘッドサイズも形状も全然違う◇◇◇昨季の「KKT杯バンテリンレディス」で初優勝を挙げた佐久間朱莉。開幕時は『G430 MAX 10K』を使用していたが、「Vポイント×SMBCレディス」より『