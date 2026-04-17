＜RBCヘリテージ 初日◇16日◇ハーバータウンGL（サウスカロライナ州）◇7243ヤード・パー71＞今季メジャー初戦の「マスターズ」も終わり、16日にはシグネチャーイベントのひとつが開幕。第1ラウンドが終了した。＜連続写真解説＞マキロイのスイングをマネするための練習法って？日本勢で唯一出場する久常涼は、1バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「75」と苦戦。4オーバー・76位タイと出遅れた。今季トップ10入り4度の新進気鋭は