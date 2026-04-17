＜KKT杯バンテリンレディス 事前情報◇16日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞飛ばし屋の女子高生の存在は、この1年で多くのゴルフファンに認知された。後藤あい、17歳。兵庫・神戸市出身。今年から日本ゴルフ協会（JGA）のナショナルチームにも入った次代のエース候補が、主催者推薦で出場する熊本で今季のツアー初戦を迎える。【写真】強烈！”ドラコン女王”後藤あいのインパクト「調子は悪くないか