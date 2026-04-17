サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#4が、16日に放送された。国民プロデューサー代表を務めるディーン・フジオカが、練習生に贈った言葉に反響が寄せられている。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生第4話では、練習生が8曲を16のグループに分かれ、同じ課題曲同士で実力を競