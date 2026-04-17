グラビアアイドルの三橋くんが、17日までに自身のXを更新。インパクト大の写真を公開した。【写真】これはすごい！三橋くん“無加工”の写真集ショット三橋くんは、写真を添えて「1st写真集のイベントもう予約してくれた？写真集も一切加工してない無加工ですごいけどイベントもすごい」と記した。ファンからは「かわいすぎる」「セクシー！」などといった感想が相次いで寄せられている。三橋くんは、2001年11月12日生まれ、