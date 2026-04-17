◇MLB ドジャース 8-2 メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)試合後の取材でわかった、大谷翔平選手の常識の枠を外れた“当たり前”に衝撃が走ります。NPB時代から二刀流として注目を集め、MLBドジャースでも不動の「1番・指名打者」として、投打の活躍を続ける大谷選手。MLB挑戦以来、エンゼルスに在籍した2019年と、ドジャース移籍1年目の2024年こそ、打者に専念しましたが、そのほか7シーズンにわたって“二刀流”として