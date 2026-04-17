9人組グループ・Snow Manの向井康二が、16日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）に出演。普段のバラエティ番組で見せるものとは違う顔を見せ、スタジオの女性陣が大絶賛。放送直後には番組ハッシュタグが世界トレンド1位となった。【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ前回出演した際には“涙活”をテーマに意外な素顔を見せた向井。3年8ヶ月ぶりとなる今