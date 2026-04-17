【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は14〜16日にドイツやオランダなど欧州4カ国を歴訪し、無人機の共同生産に向けた防衛協力強化を加速させた。実戦経験を踏まえた無人機の開発能力を売り込み、見返りとしてロシア軍の弾道ミサイルを迎撃する防空兵器の獲得を狙った。トランプ米政権が防空システム「パトリオット」のミサイルをイラン対応に振り向けていることを受け、ウクライナでは調達が難