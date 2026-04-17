最新トレンドや注目のおもちゃが集結する『おもちゃビジネスフェア2026』が、15日・16日に都内で開催されました。今、ブームとなっている“シール”にまつわるおもちゃを取材しました。『おもちゃビジネスフェア』は、小売店のバイヤーなど流通関係者が来場する商談専門見本市。会場には国内のメーカー53社が集結し、約2000点の新商品を含むおもちゃが展示されました。『日テレNEWS NNN』では、現在のシールブームを反映したおもち