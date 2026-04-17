プロ野球の日本ハム、巨人、中日で活躍し、昨年現役を引退した中田翔さん（36）が2026年4月14日、自身のインスタグラムを更新。日本ハム、オリックス、阪神で活躍した現在は野球解説者などで活躍する糸井嘉男さん（44）との2ショットを披露した。「今日も楽しかった！！」中田さんは「今日も楽しかった！！」といい、糸井さんと2人で解説を務めた試合でのオフショットを投稿した。「どっちに転んでもおかしくない試合だった！！」