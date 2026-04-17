4月18日（土）の「朝だ！生です旅サラダ」は、現在放送中のドラマ「エラー」（毎週日曜よる10時15分から放送）でW主演を務めるなど、今大注目の俳優・畑芽育がスタジオに生出演！ 初めての広島で、パワースポットと美味しいものを巡る1泊2日の旅へ出かける。 「ご利益のあるものが大好き！」人生初のレアなお守りづくり 旅の始まりは、海と街が一望できる坂の街・尾道。「すごーい！気持ちがいい！」と絶景