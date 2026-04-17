京都府南丹市で、11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで、父親が逮捕された事件で、父親が殺害についても認めていることが分かった。京都府南丹市に住む安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで逮捕されたのは、父親の安達優季容疑者（37）だ。結希さん（11）は、3月23日に小学校に登校せず行方不明となり、4月13日に山林で遺体で見つかった。調べに対し、安達容疑者は容疑を認めていて、捜査関係者によると、結希さんの殺害につ