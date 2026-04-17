4月17日（金）の『ザワつく！金曜日』では、心理バトル「100人はどっちなの選手権」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！この企画は、スタジオに集まった40代〜70代の女性観客100名が「今、いちばん食べたい」と思うものを、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が予想する心理バトル。今回は「日本全国駅弁オールスターSP」と銘打ち、日本全国の数ある駅弁の中から人気No.1の駅弁4つを厳選。エ