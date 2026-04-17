老化は「衰え」だと思われがちだが、細胞の世界では少し違う。老化した細胞は、弱るのではなく、増えるのをやめて体内にとどまり続ける。しかもこの「老化細胞」は、全身に炎症を引き起こし、動脈硬化や糖尿病、アルツハイマーの原因にもなる一方で、がんの発生を防ぐ役割も担っている。なぜ、そんな矛盾した仕組みが存在するのか。※本稿は、細胞生物学者の吉森 保『私たちは意外に近いうちに老いなくなる』（日経BP）の一部を抜