かまいたち山内の女装姿がSNSでバズっていたことが判明。山内は「マジでいい女になりたい」と意欲をみせるも相方・濱家は「絶対可愛いと思ってない」とバッサリ切り捨てた。【映像】いいね5万超えの山内の女装姿4月15日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一山内健司がMCを務め、大好評企画「イイ女になりたいねん」を実施。山内のほか、マヂカルラブリー 野田クリスタ