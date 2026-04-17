俳優の畑芽育が、あす18日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜前8：00）に出演する。【番組カット】広島・鞆の浦で笑顔の畑芽育現在放送中のドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）でダブル主演を務める畑がスタジオに生出演。さらに初めての広島で、パワースポットとおいしいものを巡る1泊2日の旅へ出かける。旅の始まりは、海と街が一望できる坂の街・尾道。「すごーい！気持ちがいい！」