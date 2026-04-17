【SVリーグ】東レアローズ静岡 0ー3 広島サンダーズ（4月11日・男子第21節）【映像】身長187センチの選手が“高い高い”される珍光景身長187センチの長身選手が、さらに超長身の選手たちに“高い高い”されるという衝撃の光景がアリーナで繰り広げられ、歓喜の瞬間にファンも沸いた。大同生命SVリーグ男子の第21節が行われ、広島サンダーズは敵地で東レアローズ静岡と対戦。勝負を決定づけた瞬間、コートで信じられないような