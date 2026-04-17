きょう17日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』(毎週金曜 後11:17 ※関西ローカル)では、松井ケムリ探偵が調査した「超巨大スズメバチの巣をとりたい」を届ける。【番組カット】衝撃…真の「裸ツイスターゲーム最強男」決定戦依頼者は長野県の女性（41）。小学5年の息子は、ハチの巣が大好き。寝ても覚めても「ハチの巣」「ハチの巣」…。ハチが好きというわけではなく、ハチの巣に魅力があるそう。依頼者が住む地域で