病気や事故で脳の言語中枢が損傷し、話す、書くなどで言語を伝えたり、聴く、読むといった理解することさえも、困難となる障害『失語症』。【映像】“失語症”の漫才師が必死で言葉を思い出そうとする様子（実際の映像）実際にはどのような障害なのか。『ABEMA Prime』では、失語症の漫才師に話を聞いた。■失語症のボケ担当の漫才師漫才コンビ『入間国際宣言』。ボケの千葉ゴウさんは 去年1月、脳梗塞で倒れ、一時は命さえ