漫才とコント“二刀流”の頂点を決める『ダブルインパクト2026漫才＆コント二刀流No.1決定戦』の第2回大会が来春開催される。昨年スタートした本大会の初代王者に輝いたお笑いコンビ・ニッポンの社長による、日テレ系冠特番『トラニツバサ』（深0:30〜）が『ダブルインパクト2026』とコラボし、2週連続にわたってこれまでにない“異例”の特番放送が決定した。【番組カット】異例の試み！‘30分”漫才に挑戦するニッポンの社長