「みちのくひとり旅」が売れてから、しばらくして下関に戻りました。居間でくつろいでいると、父が頼まれた大量の色紙を持って来ました。多忙続きで疲れていたので「山本譲二」と名前だけのサインをすると、それを見た父は激怒。「もうええ、書かんでええ。『みちのくひとり旅』はお前の名刺じゃろが。欠けた名刺などいらん」と言いました。ムッときて、悪友の勝昭に「サウナ行こうや」と言って家を飛び出しました。サウナで勝昭