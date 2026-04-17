◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト2-0DeNA(16日、神宮球場)首位ヤクルトが4連勝。先発・松本健吾投手が今季2勝目を挙げました。2023年ドラフト2位でヤクルトに入団した松本投手。今季2度目の先発となったDeNA打線を6回76球、被安打3で無失点に封じました。試合後、お立ち台に上った松本投手は「きょう誕生日の“後輩”に、連勝中だから頑張れよとあおられていた。なんとか試合を作れたので、いい形でその後輩に回せるんじゃないかなと