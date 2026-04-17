「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が16日夜、Xを更新。高市早苗首相を痛烈に皮肉った。ひろゆき氏は、政府与党が、高市首相の日程調整がつかないことを理由として4月開催の約束があったはずの同月中の国会での党首討論に応じられないと野党側に伝えたことなどを「約束、政府・与党が破る」などの見出しで伝えた、東京新聞デジタルの記事が添付された、東京新聞編集局の公式Xアカウントのポストを