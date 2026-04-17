米Anthropicは4月16日（現地時間）、Claudeモデルの新バージョン「Claude Opus 4.7」を発表し、一般提供を開始した。前世代の「Opus 4.6」と比べ、複雑なソフトウェアエンジニアリングや長時間にわたる複雑な作業で性能を高めたほか、画像入力の高解像度化やマルチステップ処理の安定性向上など、幅広い強化が施されている。Claude.ai（Pro、Max、Team、Enterpriseプラン）のほか、APIおよびAmazon Bedrock、Google Cloud Vertex A