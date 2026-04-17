年齢も性別も関係ないボランティアの親睦会で、年下であることを理由に、席を譲るよう声をかけられた私。年齢という物差しで居場所を奪おうとすることに不満を感じながらも私は席を譲ろうとしました。そこで、手を差し伸べてくれたのは……？ 友人が体験談を語ってくれました。 楽しみだった親睦会 私は、市のボランティアの案内係として活動しています。 普段は別々の曜日に活動する仲間との親睦会が企画されました。