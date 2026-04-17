鈴木満氏はJFAの強化副部会長も務める日本サッカー界において、日本代表とJクラブの関係性は、常に避けて通れない議論の的となる。特に主力選手を長期間拘束される招集問題は、現場の指揮官にとって頭の痛い問題である。Jリーグの監督の中には「代表に選手を取られるのは困る」と本音を漏らす人物もいる。目の前の勝利を義務付けられたプロの現場ゆえの、極めて切実な声と言える。だが、鹿島アントラーズのフットボールアドバ