俳優の岩崎碧（２１）が、７月４日にテレビ東京系で放送スタートのウルトラマンシリーズ最新作（土曜・前９時）で主演を務めることが１６日、分かった。タイトルが「ウルトラマンテオ」であることも明らかになり、このほどスポーツ報知などの取材に作品に込める思いなどを語った。今年で誕生６０周年を迎える同シリーズ。節目を飾る大役を、昨年俳優デビューしたばかりの岩崎が担うことになり「信じられない気持ちが大きいです