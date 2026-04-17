昨年第１回が行われたお笑い賞レース「ダブルインパクト」初代王者の「ニッポンの社長」（辻皓平、ケツ）の冠番組が放送されることが発表された。日本テレビ系で実験ネタバラエティー「トラニツバサ」として４月１７日、２４日（ともに深夜２４時３０分〜）に２週連続で放送される。同番組は、ニッポンの社長が座長となり、漫才とコントの新たな可能性を探る実験ネタバラエティー番組。「ニッポンの社長×〇〇＝虎に翼」をテー