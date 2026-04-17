なかなか明るい材料が見いだせずに、苦心の投球が続いている佐々木(C)Getty Images果たして、どう復活を遂げるか。暗中模索の日々を送る「令和の怪物」こと佐々木朗希（ドジャース）が注目を集めている。メジャー2年目を迎え、リリーフ起用からの先発再挑戦を決意した佐々木だが、ここまでのプロセスは芳しくない。とにかく投球が安定しないのだ。【動画】2発目を許し、佐々木も呆然とした表情を浮かべるオープン戦を4登板で