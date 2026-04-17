「なんとかやりくりしているのが現実です」。会津推しが高じて、現在は東京と福島の二拠点生活を送る大林素子さん。タレントの優雅な生活スタイルにも思えますが、実情は「おしゃれや旅行を我慢し、交通費を捻出する」日々だそう。きれいごとだけではない移住のリアルと街への愛を語ります。 【写真】会津移住のきっかけ「新撰組推し!?」歴史好きな大林素子さんの剣さばきが「カッコよ！」（5枚目/全12枚） 交通費だけで数万円「