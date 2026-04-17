フジテレビ入社３年目・上垣皓太朗アナウンサー（２５）の最新姿にフォロワーが驚がくした。１６日までに、同局アナウンス部の公式インスタグラムに登場。上垣アナは「『ＫＡＮＧＯＬＲＥＷＡＲＤ』のみなさんとのコラボでＴシャツとクッションをプロデュースさせていただきました」と、なんとアパレルとのコラボを報告。「Ｔシャツは『通勤列車』をイメージして『吊り革』を、クッションは『郊外列車』をイメージして『ボ