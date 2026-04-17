仕事の成果が次の案件獲得に直結するフリーランスは「常に全力で働かなくてはいけない」と考えてはいないだろうか。現役クリエイターが、無理なく働き続けるための現実的な仕事術を解説する。※本稿は、コンテンツクリエイターの斎藤充博『生きることがラクになる これからのフリーランス』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。仕事は全力でなく50％くらいの力でやるフリーランスになったばかりのころの僕は、仕事を100％