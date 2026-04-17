◆香港チャンピオンズデー国内最終追い切り（１６日・美浦トレセン）香港チャンピオンズデー（２６日、シャティン競馬場）に遠征する美浦の２頭が１６日、国内最終追い切りを行った。チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（芝１２００メートル）に挑むサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀厩舎）はＷコースを単走で６ハロン８３秒０―１１秒１。高松宮記念を勝っての臨戦は昨年２着時と同じで、「フレッシュな状態で臨めるように仕